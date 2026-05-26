Рівень безробіття у Польщі зростає найшвидше за останні роки

Статистика у Польщі показала найбільше зростання рівня безробіття за останні кілька років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Business Insider.

На кінець квітня в Польщі в центрах зайнятості було зареєстровано 934,3 тисячі безробітних, випливає з найновіших даних Головного статистичного управління. Це на 131,6 тисячі більше, ніж 12 місяців тому.

Востаннє приріст безробітних на понад 130 тисяч, як це сталося минулого року, спостерігався у березні 2021 року.

Такий показник означає, що рівень безробіття становив 6%, тобто на 0,4 процентного пункту вище, ніж роком раніше.

У місячному вимірі спостерігається зниження рівня з 6,1% до 6%, але це пов’язано із сезонними факторами.

У квітні ринок праці зазвичай покращується порівняно з березнем, зокрема через зростання зайнятості у будівництві.

У середині травня повідомляли, що рівень безробіття у всіх вікових групах у Франції зріс до найвищого за останні п’ять років.

Також відомо, що станом на початок цього року у Німеччині 13,3 мільйона людей перебували під загрозою бідності.