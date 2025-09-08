На заході Туреччини підліток напав на поліцейський відділок, є загиблі

У провінції Ізмір на заході Туреччини 16-річний учень у понеділок напав з рушницею на поліцейський відділок, убивши двох поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Губернатор Ізміру Сулейман Елбан сказав, що внаслідок нападу підлітка загинули поліцейський, який стояв на варті перед відділком, і головний інспектор поліції.

Ще двоє поліцейських і один цивільний під час нападу були поранені.

За словами Елбана, нападника затримали, а мотив нападу розслідується. Хлопець мешкає на тій же вулиці, де розташований поліцейський відділок, а під час нападу використовував помпову рушницю, що належить його батькові.

За даними турецьких ЗМІ, 16-річний хлопець нібито здійснив напад, аби помститись за жорстоке поводження в поліцейському відділку. Однак губернатор Ізміру сказав, що його раніше не затримували і не судили.

Про інцидент стало відомо того ж дня, коли турецька поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників біля штаб-квартири головної опозиційної партії в Стамбулі.

У лютому 2024 році в результаті нападу під будівлею суду в Стамбулі загинули перехожий і двоє людей, що відкрили вогонь.