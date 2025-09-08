На западе Турции подросток напал на полицейский участок, есть погибшие

В провинции Измир на западе Турции 16-летний ученик в понедельник напал с ружьем на полицейский участок, убив двух полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Губернатор Измира Сулейман Элбан сказал, что в результате нападения подростка погибли полицейский, который стоял на страже перед участком, и главный инспектор полиции.

Еще двое полицейских и один гражданский во время нападения были ранены.

По словам Элбана, нападавшего задержали, а мотив нападения расследуется. Парень живет на той же улице, где расположен полицейский участок, а во время нападения использовал помповое ружье, принадлежащее его отцу.

По данным турецких СМИ, 16-летний парень якобы совершил нападение, чтобы отомстить за жестокое обращение в полицейском участке. Однако губернатор Измира сказал, что его ранее не задерживали и не судили.

Об инциденте стало известно в тот же день, когда турецкая полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле штаб-квартиры главной оппозиционной партии в Стамбуле.

В феврале 2024 года в результате нападения под зданием суда в Стамбуле погибли прохожий и два человека, открывшие огонь.