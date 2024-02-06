Напад біля суду в Стамбулі: загинув перехожий, п’ятеро поранених

У результаті нападу під будівлею суду в Стамбулі вранці 6 лютого, окрім двох людей, що відкрили вогонь, загинув перехожий, також є поранені.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, оголосив міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч.

Тунч підтвердив, що в результаті нападу, який класифікується як спроба теракту, біля будівлі суду в Стамбулі, були ліквідовані двоє нападників – чоловік і жінка, яких раніше судили за членство в терористичній організації.

Він додав, що від поранень пізніше помер один із чотирьох перехожих, які перебували біля суду Стамбула. Також поранень зазнали троє правоохоронців.

У результаті слідчих дій, зазначив голова Мін’юсту Туреччини, затримали підозрюваних у причетності до спроби теракту 34 людей. Що саме їм інкримінують, не уточнюється.

Раніше повідомлялось, що декілька людей відкрили вогонь по поліції під будівлею суду у Стамбулі, двох нападників застрелили, а ще одного – затримали пораненим. Тоді стверджувалось, що нападники є членами Революційної народно-визвольної партії.

Наприкінці січня стався теракт в одній з церков Стамбула із загибеллю однієї людини, після того затримали десятки осіб. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ.