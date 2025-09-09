Укр Рус Eng

У Литві обговорять додаткове фінансування на засоби протидії БпЛА

Новини — Вівторок, 9 вересня 2025, 09:24 — Марія Ємець

У Литві наприкінці вересня обговорять виділення додаткових коштів на засоби протидії безпілотникам. 

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав головний радник президента Литви з питань нацбезпеки Дейвідас Матульоніс. 

Матульоніс зазначив, що 29 вересня має відбутися засідання Ради державної оборони, на якому мають "обговорити потреби і затвердити певний перерозподіл коштів" на заходи протидії безпілотникам, "щоб ця проблема у близькому майбутньому отримала належну увагу". 

Перед цим агентство BNS повідомляло, що у Литві обговорюють посилення системи радарів, засобів РЕБ та власне протиповітряної оборони. 

З 2026 року у Литві мають розгорнути українську систему акустичного виявлення БпЛА.

Як відомо, цього літа у Литву двічі залетіли російські безпілотники типу "Шахед". В армії припускають, що це безпілотники, якими Росія атакувала Україну і які "заблукали".

В останні тижні кілька інцидентів стались також над Польщею

Литва Війна з РФ
