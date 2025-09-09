В Литве обсудят дополнительное финансирование на средства противодействия БпЛА

В Литве в конце сентября обсудят выделение дополнительных средств на средства противодействия беспилотникам.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал главный советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матульонис.

Матульонис отметил, что 29 сентября должно состояться заседание Совета государственной обороны, на котором должны "обсудить потребности и утвердить определенное перераспределение средств" на меры противодействия беспилотникам, "чтобы эта проблема в ближайшем будущем получила должное внимание".

Перед этим агентство BNS сообщало, что в Литве обсуждают усиление системы радаров, средств РЭБ и собственно противовоздушной обороны.

С 2026 года в Литве должны развернуть украинскую систему акустического обнаружения БпЛА.

Как известно, этим летом в Литву дважды залетели российские беспилотники типа "Шахед". В армии предполагают, что это беспилотники, которыми Россия атаковала Украину и которые "заблудились".

В последние недели несколько инцидентов произошли также над Польшей.