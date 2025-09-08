Польська прокуратура: біля кордону з Білоруссю впав дрон, на ньому є написи кирилицею

Польська прокуратура 8 вересня повідомила, що непізнаний летючий об'єкт, рештки якого виявили біля кордону з Білоруссю, був дроном без вибухової частини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

"Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею", – повідомила в понеділок прокуратура.

Жандармерія забезпечує охорону місця події.

Як ми повідомляли в понеділок вранці, Прикордонна служба виявила залишки непізнаного летючого об'єкта в районі прикордонного переходу в Тересполі. Про інцидент були проінформовані відповідні служби та Окружна прокуратура в Білій Підляській.

Варто зазначити, що в суботу в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.

Також нагадаємо, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.