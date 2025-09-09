Суд в Італії ухвалить рішення щодо екстрадиції підозрюваного в підриві "Північного потоку"

Через три роки після атак на газопроводи "Північний потік" італійська судова система вирішить, чи видавати підозрюваного Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Суд у Болоньї 9 вересня має вирішити, чи передадуть 49-річного українця німецькій владі.

Підозрюваного у співучасті заарештували наприкінці серпня, коли він відпочивав з родиною на узбережжі Адріатичного моря.

За даними Федеральної прокуратури, українець належав до групи, яка наприкінці вересня 2022 року розмістила вибухівку на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу балтійського острова Борнгольм.

Його звинувачують у спільному спричиненні вибуху та антиконституційній диверсії. Досі чоловік заперечував усі звинувачення.

Раніше суд відкладав ухвалення рішення щодо екстрадиції, аби зʼясувати умови, на яких підозрюваний буде утримуватися під вартою в Німеччині.