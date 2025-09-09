Суд в Италии примет решение об экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Через три года после атак на газопроводы "Северный поток" итальянская судебная система решит, выдавать ли подозреваемого Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Суд в Болонье 9 сентября должен решить, передадут ли 49-летнего украинца немецким властям.

Подозреваемого в соучастии арестовали в конце августа, когда он отдыхал с семьей на побережье Адриатического моря.

По данным Федеральной прокуратуры, украинец принадлежал к группе, которая в конце сентября 2022 года разместила взрывчатку на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи балтийского острова Борнхольм.

Его обвиняют в совместном причинении взрыва и антиконституционной диверсии. До сих пор мужчина отрицал все обвинения.

Ранее суд откладывал принятие решения об экстрадиции, чтобы выяснить условия, на которых подозреваемый будет содержаться под стражей в Германии.