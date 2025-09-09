"Рамштайн" у Лондоні проведуть онлайн, особисто будуть Гілі, Пісторіус, Рютте і Шмигаль

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вівторок, 9 вересня, пройде в онлайн-форматі: особисто будуть присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в Міністерстві оборони Британії.

Гілі, Пісторіус, Рютте та Шмигаль особисто візьмуть участь у "Рамштайні" в Лондоні.

"Засідання відбудеться у віртуальному форматі. Міністр Джон Гілі, міністр Борис Пісторіус, міністр Денис Шмигаль та генеральний секретар НАТО Марк Рютте будуть присутні особисто", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

За його словами, початок засідання "Рамштайну" у Лондоні запланований на 17:15 за київським часом.

Як повідомляла "Європейська правда", генсек НАТО Марк Рютте 9 вересня перебуватиме з візитом у Британії, де у тому числі візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої також як формат "Рамштайн".

Нагадаємо, що попереднє, 29-те, засідання Контактної групи з питань оборони України, також відбулось в онлайн-форматі.

Як відомо, після зміни влади у США лідерство у "Рамштайні" перебрали на себе Британія та Німеччина.