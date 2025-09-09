"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн, лично будут Хили, Писториус, Рютте и Шмыгаль

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится во вторник, 9 сентября, пройдет в онлайн-формате: лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Хили, Писториус, Рютте и Шмыгаль лично примут участие в "Рамштайн" в Лондоне.

"Заседание состоится в виртуальном формате. Министр Джон Хили, министр Борис Писториус, министр Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будут присутствовать лично", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

По его словам, начало заседания "Рамштайн" в Лондоне запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Как сообщала "Европейская правда", генсек НАТО Марк Рютте 9 сентября будет находиться с визитом в Великобритании, где в том числе примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной также как формат "Рамштайн".

Напомним, что предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, также состоялось в онлайн-формате.

Как известно, после смены власти в США лидерство в "Рамштайн" взяли на себя Великобритания и Германия.