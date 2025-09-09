Зеленський вважає, що країни ЄС мають відмовитися від купівлі будь-яких енергоносіїв з РФ

Президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі країни ЄС продовжують купувати російські енергоносії, але щоб зупинити вбивцю – потрібно відняти у нього зброю, а для Путіна це енергетика.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Путін не розуміє і не поважає нічого, що не підкріплене силою.

"Це занадто довга війна, і потрібно її зупинити, але з допомогою тиску. Потрібен тиск з боку Сполучених Штатів. І гадаю, президент Трамп має рацію щодо європейців", – сказав він.

"Я вдячний усім партнерам, але деякі з них досі купують російську нафту і російський газ. І це несправедливо. Отже, треба відмовитися від купівлі будь-яких енергоносіїв з Росії. У нас не може бути будь-яких угод з Росією, якщо ми хочемо їх зупинити", – заявив президент.

За його словами, досить того, що Китай продовжує співпрацювати з росіянами і Путін робить ставку на продовження цієї співпраці.

Проте, зазначив Зеленський, найбільшу силу має Білий дім.

"І я дуже розраховую, що президент Трамп це зробить – натисне на Путіна. І це єдиний спосіб зупинити вбивцю – треба відібрати у нього зброю. Енергетика – це його зброя", – заявив він.

Він також назвав правильною ідеєю накласти тарифи на країни, які продовжують вести справи з Росією. Але, щоб оцінити ефективність вторинних санкцій, за словами Зеленського потрібен час.

Раніше в США заявили, що європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа.