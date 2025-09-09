Зеленский считает, что страны ЕС должны отказаться от покупки любых энергоносителей из РФ

Президент Владимир Зеленский отметил, что некоторые страны ЕС продолжают покупать российские энергоносители, но чтобы остановить убийцу – нужно отнять у него оружие, а для Путина это энергетика.

Об этом он заявил в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Путин не понимает и не уважает ничего, что не подкреплено силой.

"Это слишком длинная война, и нужно ее остановить, но с помощью давления. Нужно давление со стороны Соединенных Штатов. И думаю, президент Трамп прав в отношении европейцев", – сказал он.

"Я благодарен всем партнерам, но некоторые из них до сих пор покупают российскую нефть и российский газ. И это несправедливо. Значит, надо отказаться от покупки любых энергоносителей из России. У нас не может быть каких-либо соглашений с Россией, если мы хотим их остановить", – заявил президент.

По его словам, достаточно того, что Китай продолжает сотрудничать с россиянами и Путин делает ставку на продолжение этого сотрудничества.

Однако, отметил Зеленский, наибольшую силу имеет Белый дом.

"И я очень рассчитываю, что президент Трамп это сделает – надавит на Путина. И это единственный способ остановить убийцу – надо отобрать у него оружие. Энергетика – это его оружие", – заявил он.

Он также назвал правильной идеей наложить тарифы на страны, которые продолжают вести дела с Россией. Но, чтобы оценить эффективность вторичных санкций, по словам Зеленского нужно время.

Ранее в США заявили, что европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.