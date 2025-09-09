Каллас: ЄС почав роботу над зміною мандата тренувальної місії для її розміщення в Україні

Європейський Союз розпочав роботу щодо зміни мандата своєї місії для тренування українських військових, щоб розгорнути її на території України.

Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Кая Каллас, виступаючи на засіданні Європейського парламенту 9 вересня у Страсбурзі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Каллас повідомила, що ЄС обговорює можливість здійснення тренувань української армії на території України.

"Ми є найбільшим провайдером підготовки українських збройних сил. Ми також розпочали працювати над зміною мандата нашої місії, щоб мати можливість проводити навчання і в Україні", – наголосила Каллас.

Вона нагадала, що ЄС вже підготував близько 80 тисяч українських військовослужбовців.

"Найсильніша гарантія безпеки – це сильна українська армія", – підкреслила головна дипломатка Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда", держави ЄС планують направити військових інструкторів на територію України у рамках тренувальної місії з підготовки українських військових EUMAM, що буде внеском від ЄС у гарантії безпеки України після встановлення перемир’я.

Також глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни Євросоюзу мають намір до жовтня поставити Україні 2 млн артилерійських снарядів.