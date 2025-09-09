Каллас: ЕС начал работу над изменением мандата тренировочной миссии для ее размещения в Украине

Европейский Союз начал работу по изменению мандата своей миссии для тренировки украинских военных, чтобы развернуть ее на территории Украины.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и по вопросам безопасности Кая Каллас, выступая на заседании Европейского парламента 9 сентября в Страсбурге, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас сообщила, что ЕС обсуждает возможность осуществления тренировок украинской армии на территории Украины.

"Мы являемся крупнейшим провайдером подготовки украинских вооруженных сил. Мы также начали работать над изменением мандата нашей миссии, чтобы иметь возможность проводить обучение и в Украине", – подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что ЕС уже подготовил около 80 тысяч украинских военнослужащих.

"Самая сильная гарантия безопасности – это сильная украинская армия", – подчеркнула главный дипломат Евросоюза.

Как сообщала "Европейская правда", государства ЕС планируют направить военных инструкторов на территорию Украины в рамках тренировочной миссии по подготовке украинских военных EUMAM, что будет вкладом от ЕС в гарантии безопасности Украины после установления перемирия.

Также глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза намерены до октября поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов.