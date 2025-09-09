Новий уряд Литви обіцяє збільшення витрат на оборону

Новий уряд Литви на чолі з майбутньою прем'єркою Інгою Ругінене у вівторок представив парламенту свою програму, обіцяючи різке збільшення витрат на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після затвердження 20-й кабінет міністрів Литви зобов'яжеться витрачати на оборону щонайменше 5% валового внутрішнього продукту – один з найвищих показників у НАТО.

Ця цифра перевищує обіцянку уряду, що йде у відставку, про 3,5% і відповідає рішенню Державної ради з питань оборони про збільшення видатків до 5-6% у період з 2026 по 2030 рік.

Фінансування оборони є центральним елементом стратегії безпеки Литви, оскільки країна, що межує з Росією та Білоруссю, прагне до 2030 року створити повноцінну армійську дивізію та підготуватися до постійного розміщення німецької бригади з 2027 року.

Програма також включає плани щодо створення нового полігону для навчань на рівні бригади, створення державної оборонної холдингової компанії та подальшого зміцнення потенціалу протиповітряної оборони.

Майбутня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає, що країна в кінцевому підсумку запровадить загальний військовий призов.

Також Ругінене заявила, що поки не має чіткої позиції щодо відправлення литовських військових у миротворчу місію в Україну.