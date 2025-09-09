Новое правительство Литвы обещает увеличить расходы на оборону

Новое правительство Литвы во главе с будущим премьером Ингой Ругинене во вторник представило парламенту свою программу, пообещав резкое увеличение расходов на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После утверждения 20-й кабинет министров Литвы обязуется тратить на оборону не менее 5% валового внутреннего продукта – один из самых высоких показателей в НАТО.

Эта цифра превышает обещание уходящего в отставку правительства о 3,5% и соответствует решению Государственного совета по вопросам обороны об увеличении расходов до 5-6% в период с 2026 по 2030 год.

Финансирование обороны является центральным элементом стратегии безопасности Литвы, поскольку страна, граничащая с Россией и Беларусью, стремится к 2030 году создать полноценную армейскую дивизию и подготовиться к постоянному размещению немецкой бригады с 2027 года.

Программа также включает планы по созданию нового полигона для учений на уровне бригады, созданию государственной оборонной холдинговой компании и дальнейшему укреплению потенциала противовоздушной обороны.

Будущий премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает, что страна в конечном итоге введет всеобщий военный призыв.

Также Ругинене заявила, что пока не имеет четкой позиции по поводу отправки литовских военных в миротворческую миссию в Украину.