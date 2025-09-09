Прем'єр Норвегії прокоментував результати виборів, які виграла його партія

Норвегія повинна й надалі здійснювати розвідку нафти й газу та залишатися надійним постачальником енергії для Європи, заявив у вівторок прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре після перемоги його Лейбористської партії на виборах.

Заяву Стьоре наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Уряд меншості Лейбористської партії у понеділок лише з невеликим відривом здобув право працювати другий термін після виборів, які пройшли під впливом занепокоєнь через зростання вартості життя та воєн в Україні й Газі.

"Це хороший результат. Це чіткий результат. Він демонструє, що соціал-демократи лівоцентристського спрямування можуть виграти вибори навіть тоді, коли дме правий вітер", – сказав Стьоре журналістам біля своєї офіційної резиденції в Осло.

З 2021 року лейбористи керували за підтримки лише двох менших партій – аграрної Центристської партії та Соціалістичної лівої, проте тепер їм доведеться також покладатися на "Зелених" і крайніх лівих.

Хоча всі п’ять партій погоджуються, що Стьоре повинен залишатися на посаді, вони розходяться в пріоритетах щодо енергетики, довкілля та податків.

"Зелені" прагнуть поступового згортання нафтової промисловості Норвегії з негайним припиненням розвідки, тоді як Соціалістична ліва партія та крайня ліва Червона партія також виступають за обмеження цієї галузі. Натомість Лейбористська та Центристська партії хочуть продовжувати розвідку нафти й газу – як і великі праві партії.

Лейбористи співпрацюватимуть з іншими силами для пошуку рішень у парламенті, сказав Стьоре.

Він додав, що, оскільки Норвегія забезпечує третину потреб Європи у природному газі, країна повинна й надалі вести розвідку вуглеводнів.

"Ми й надалі залишатимемося надійним партнером, але також робитимемо технологічні кроки вперед, скорочуватимемо викиди й виконуватимемо наші кліматичні зобов’язання", – сказав він.

Прем’єр підтвердив свою передвиборчу обіцянку не йти на компроміси щодо членства Норвегії в НАТО, її тісного партнерства з ЄС, членом якого вона не є, та відповідального економічного управління.

Як відомо, взимку в Норвегії розвалилась урядова коаліція через вихід Центристської партії, яка висловила незгоду через впровадження енергетичної політики ЄС.

