Премьер Норвегии прокомментировал результаты выборов, которые выиграла его партия

Норвегия должна и в дальнейшем осуществлять разведку нефти и газа и оставаться надежным поставщиком энергии для Европы, заявил во вторник премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре после победы его Лейбористской партии на выборах.

Заявление Стьоре приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Правительство меньшинства Лейбористской партии в понедельник лишь с небольшим отрывом получило право работать второй срок после выборов, которые прошли под влиянием беспокойств из-за роста стоимости жизни и войн в Украине и Газе.

"Это хороший результат. Это четкий результат. Он демонстрирует, что социал-демократы левоцентристского направления могут выиграть выборы даже тогда, когда дует правый ветер", – сказал Стьоре журналистам возле своей официальной резиденции в Осло.

С 2021 года лейбористы правили при поддержке только двух меньших партий – аграрной Центристской партии и Социалистической левой, однако теперь им придется также полагаться на "Зеленых" и крайних левых.

Хотя все пять партий согласны, что Стьоре должен оставаться на посту, они расходятся в приоритетах в отношении энергетики, окружающей среды и налогов.

"Зеленые" стремятся к постепенному свертыванию нефтяной промышленности Норвегии с немедленным прекращением разведки, в то время как Социалистическая левая партия и крайне левая Красная партия также выступают за ограничение этой отрасли. В то же время Лейбористская и Центристская партии хотят продолжать разведку нефти и газа – как и крупные правые партии.

Лейбористы будут сотрудничать с другими силами для поиска решений в парламенте, сказал Стьоре.

Он добавил, что, поскольку Норвегия обеспечивает треть потребностей Европы в природном газе, страна должна и в дальнейшем вести разведку углеводородов.

"Мы и в дальнейшем будем оставаться надежным партнером, но также будем делать технологические шаги вперед, сокращать выбросы и выполнять наши климатические обязательства", – сказал он.

Премьер подтвердил свое предвыборное обещание не идти на компромиссы в отношении членства Норвегии в НАТО, ее тесного партнерства с ЕС, членом которого она не является, и ответственного экономического управления.

Как известно, зимой в Норвегии развалилась правительственная коалиция из-за выхода Центристской партии, которая выразила несогласие с внедрением энергетической политики ЕС.

Подробнее в статье: Пропагандисты Путина среди друзей Украины: чего ждать от выборов в Норвегии