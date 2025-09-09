У Гаазі почався фінальний раунд перемовин про компенсаційний механізм для України

У Гаазі в Нідерландах почався фінальний раунд перемовин щодо запуску компенсаційного механізму для України, через який будуть здійснюватися виплати постраждалим внаслідок російської агресії.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, пише "Європейська правда".

Посадовиця зазначила, що 9 вересня у Гаазі стартував заключний раунд переговорів стосовно компенсаційного механізму для України, що працюватиме на основі вже створеного Реєстру збитків від агресії РФ. У них беруть участь представники 56 країн, а також ЄС та Ради Європи.

"Це буде перевірка для світу: чи готовий він сказати агресору – "ти заплатиш за кожне зруйноване життя і за кожен зруйнований дім", – зазначила вона.

Раніше вона прогнозувала, що компенсаційна комісія, яка буде розглядати заявки постраждалих в рамках цього механізму, запрацює у 2026 році.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.