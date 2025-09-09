В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины

В Гааге в Нидерландах начался финальный раунд переговоров о запуске компенсационного механизма для Украины, через который будут осуществляться выплаты пострадавшим в результате российской агрессии.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, пишет "Европейская правда".

Чиновница отметила, что 9 сентября в Гааге стартовал заключительный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины, который будет работать на основе уже созданного Реестра ущерба от агрессии РФ. В них принимают участие представители 56 стран, а также ЕС и Совета Европы.

"Это будет проверка для мира: готов ли он сказать агрессору – "ты заплатишь за каждую разрушенную жизнь и за каждый разрушенный дом", – отметила она.

Ранее она прогнозировала, что компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявки пострадавших в рамках этого механизма, заработает в 2026 году.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ (RD4U) было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

По состоянию на май реестр уже имел более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

