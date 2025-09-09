Європарламент закликав уряд України продовжувати реформи і боротьбу з корупцією

Європейський парламент закликав уряд України продовжувати впровадження реформ, пов’язаних із майбутнім членством у ЄС, а також боротьбу з корупцією.

Про це йдеться у відповідній резолюції Європарламенту, затвердженій у вівторок, 9 вересня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Резолюція Європарламенту закликає Україну на шляху до ЄС продовжувати реформи і боротися з корупцією.

Резолюцію, підготовану на базі звіту комітету із закордонних справ ЄП, який проаналізував зусилля України щодо вступу до ЄС на тлі триваючої агресивної війни Росії, було ухвалено 418 голосами "за", 135 – "проти", 41 – "утримався".

"Відзначаючи надзвичайні зусилля України зі зміцнення демократичних інституцій, депутати закликають Київ підтримувати цю реформаторську динаміку. Вони підкреслюють важливість прозорих і заснованих на заслугах процедур відбору для судових та антикорупційних органів", – повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Європарламентарі закликали Україну посилити реформи у сфері верховенства права, державного управління, а також антикорупційні заходи.

"Прогрес у цих сферах є ключовим не лише для членства в ЄС, але й для успішної відбудови та економічної довіри", – наголошується у тексті резолюції.

Також Європарламент закликав відкрити переговорні кластери для просування заявки України на членство в ЄС у найшвидшому можливому темпі, "за умови подальшої імплементації Україною законодавства ЄС і завершення вже розпочатих реформ".

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

Дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", що доведеться зробити Зеленському, щоби Європа "пробачила" атаку на НАБУ.