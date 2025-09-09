Европарламент призвал правительство Украины продолжать реформы и борьбу с коррупцией

Европейский парламент призвал правительство Украины продолжать внедрение реформ, связанных с будущим членством в ЕС, а также борьбу с коррупцией.

Об этом говорится в соответствующей резолюции Европарламента, утвержденной во вторник, 9 сентября, передает корреспондент "Европейской правды".

Резолюция Европарламента призывает Украину на пути к ЕС продолжать реформы и бороться с коррупцией.

Резолюция, подготовленная на основе отчета комитета по иностранным делам ЕП, который проанализировал усилия Украины по вступлению в ЕС на фоне продолжающейся агрессивной войны России, была принята 418 голосами "за", 135 – "против", 41 – "воздержался".

"Отмечая чрезвычайные усилия Украины по укреплению демократических институтов, депутаты призывают Киев поддерживать эту реформаторскую динамику. Они подчеркивают важность прозрачных и основанных на заслугах процедур отбора для судебных и антикоррупционных органов", – сообщили в пресс-службе Европарламента.

Европарламентарии призвали Украину усилить реформы в сфере верховенства права, государственного управления, а также антикоррупционные меры.

"Прогресс в этих сферах является ключевым не только для членства в ЕС, но и для успешного восстановления и экономического доверия", – отмечается в тексте резолюции.

Также Европарламент призвал открыть переговорные кластеры для продвижения заявки Украины на членство в ЕС в кратчайшие сроки, "при условии дальнейшей имплементации Украиной законодательства ЕС и завершения уже начатых реформ".

Как сообщала "Европейская правда", в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора. Впоследствии под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.

Смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", что придется сделать Зеленскому, чтобы Европа "простила" атаку на НАБУ.