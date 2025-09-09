Швеція закупить у Польщі ПЗРК Piorun на близько $320 тисяч

Швеція придбає у Польщі переносні зенітні ракетні комплекси Piorun на суму 3 млрд шведських крон (близько $320 тисяч).

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Йонсон заявив, що Швеція закуповує польську систему протиповітряної оборони ближнього радіуса дії Piorun за близько $320 тисяч.

"Поставки почнуться на початку 2026 року, надаючи, серед іншого, підрозділам рейнджерів нові можливості для протидії вертольотам і літакам на відстані до 6,5 км", – зазначив він.

Зазначимо, Piorun – зенітна ракета нового покоління виробництва компанії Mesko, модернізація ПЗРК Grom, яка призначена для збивання "низьких" повітряних цілей.

У листопаді минулого року чотири країни – Польща, Литва, Естонія та Норвегія – підписали лист про наміри закупівлі зенітно-ракетних комплексів Piorun польського виробництва.

Нещодавно писали, що Польща хоче розвивати можливості своїх зенітно-ракетних комплексів Piorun у співпраці з литовською промисловістю.