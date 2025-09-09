Швеция закупит в Польше ПЗРК Piorun на сумму около $320 тысяч

Швеция приобретет в Польше переносные зенитные ракетные комплексы Piorun на сумму 3 млрд шведских крон (около $320 тысяч).

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Йонсон заявил, что Швеция закупает польскую систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Piorun за $320 тысяч.

"Поставки начнутся в начале 2026 года, предоставляя, среди прочего, подразделениям рейнджеров новые возможности для противодействия вертолетам и самолетам на расстоянии до 6,5 км", – отметил он.

Отметим, Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, которая предназначена для сбивания "низких" воздушных целей.

В ноябре прошлого года четыре страны – Польша, Литва, Эстония и Норвегия – подписали письмо о намерении закупки зенитно-ракетных комплексов Piorun польского производства.

Недавно писали, что Польша хочет развивать возможности своих зенитно-ракетных комплексов Piorun в сотрудничестве с литовской промышленностью.