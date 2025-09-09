ЗМІ: чеській компанії керівника розвідки Словаччини загрожує штраф

Податкова служба Чехії почала перевірку компанії глави словацької цивільної секретної служби SIS Павола Гашпара через приховування фінансової звітності.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось видання Denník N.

За інформацією видання, чеська податкова служба розпочала адміністративне провадження проти празької компанії Colbey Company, в якій Гашпар володіє 90% акцій.

Таке провадження означає, що компанія порушила закон, у цьому випадку – приховувала свою фінансову звітність. Сам Гашпар не надав відповіді на запит Denník N.

Своєю чергою словацький опозиційний депутат Ондрей Достал подав дві скарги на керівника SIS, вимагаючи перевірити, чи вказав він у своїй декларації про майно акції Colbey Company і чи вчасно склав повноваження в раді директорів.

Словацький закон забороняє політикам і високопосадовцям одночасно обіймати посади, наприклад, в керівних або наглядових органах юридичних осіб, які були засновані для ведення підприємницької діяльності.

До того, як очолити SIS, Гашпар, який є сином заступника голови словацької Палати представників від партії Smer-SD Тібора Гашпара, був заступником міністра юстиції Словаччини.

Минулого року у Словаччині спалахнув скандал через те, що президент Петер Пеллегріні з’явився у рекламі, що заборонено для держслужбовців.

Тоді ж дедалі більше власників словацьких магазинів повідомляли про збільшення кількості дрібних крадіжок після реформи Кримінального кодексу, запровадженої урядом на чолі з Робертом Фіцо.