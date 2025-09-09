СМИ: чешской компании руководителя разведки Словакии грозит штраф

Налоговая служба Чехии начала проверку компании главы словацкой гражданской секретной службы SIS Павола Гашпара за сокрытие финансовой отчетности.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Denník N.

По информации издания, чешская налоговая служба начала административное производство против пражской компании Colbey Company, в которой Гашпар владеет 90% акций.

Такое производство означает, что компания нарушила закон, в данном случае – скрывала свою финансовую отчетность. Сам Гашпар не ответил на запрос Denník N.

В свою очередь, словацкий оппозиционный депутат Ондрей Достал подал две жалобы на руководителя SIS, требуя проверить, указал ли он в своей декларации об имуществе акции Colbey Company и своевременно ли сложил полномочия в совете директоров.

Словацкий закон запрещает политикам и высокопоставленным чиновникам одновременно занимать должности, например, в руководящих или надзорных органах юридических лиц, которые были основаны для ведения предпринимательской деятельности.

До того, как возглавить SIS, Гашпар, который является сыном заместителя председателя словацкой Палаты представителей от партии Smer-SD Тибора Гашпара, был заместителем министра юстиции Словакии.

В прошлом году в Словакии разразился скандал из-за того, что президент Петер Пеллегрини появился в рекламе, что запрещено для госслужащих.

Тогда же все больше владельцев словацких магазинов сообщали об увеличении количества мелких краж после реформы Уголовного кодекса, введенной правительством во главе с Робертом Фицо.