ЄС попередньо погодив розподіл 150 млрд євро оборонного кредиту в межах SAFE

Європейська комісія у вівторок схвалила попередній розподіл 150 млрд євро у межах механізму SAFE, який пропонує державам-членам кредити для посилення обороноздатності ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

У Єврокомісії повідомили, що запит на отримання коштів у межах механізму SAFE висловили 19 держав-членів, але їхні запити перевищують загальний бюджет.

Деталей попереднього розподілу в Єврокомісії не розкривають, але додають, що держави тепер мають до листопада 2025 року підготувати національні інвестиційні плани.

Розподіл коштів у межах SAFE планується розпочати з 2026 року, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною ширшого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна.