ЕС предварительно согласовал распределение 150 млрд евро оборонного кредита в рамках SAFE

Европейская комиссия во вторник одобрила предварительное распределение 150 млрд евро в рамках механизма SAFE, который предлагает государствам-членам кредиты для усиления обороноспособности ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В Еврокомиссии сообщили, что запрос на получение средств в рамках механизма SAFE выразили 19 государств-членов, но их запросы превышают общий бюджет.

Деталей предварительного распределения в Еврокомиссии не раскрывают, но добавляют, что государства теперь должны до ноября 2025 года подготовить национальные инвестиционные планы.

Распределение средств в рамках SAFE планируется начать с 2026 года, говорится в сообщении.

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие недели планирует посетить государства Евросоюза, которые будут сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности в рамках механизма SAFE, чтобы скоординировать военную помощь Киеву.

