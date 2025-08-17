Фон дер Ляєн обговорить з державами ЄС виробництво дронів для України через механізм SAFE
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.
Про це очільниця Єврокомісії заявила на спільній прес-конференції з президентом України у Брюсселі 17 серпня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Фон дер Ляєн здійснить турне Європейським Союзом, щоб домовитися про дрони для України в рамках ініціативи SAFE.
"За допомогою інструменту SAFE ми забезпечуємо, щоб оборонні потреби держав-членів та України могли поєднуватися, а також, щоб оборонно-промислова база України зміцнювалася", – розповіла фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії уточнила, що має на увазі "зокрема, дрони".
"Це відповідає нашим спільним інтересам, і я маю намір здійснити поїздку до провідних держав-членів у найближчі тижні", – повідомила президентка Єврокомісії.
Програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.
За даними ЗМІ, запити на кредити від 18 країн у межах оборонної програми SAFE вже перевищують 150 мільярдів євро.