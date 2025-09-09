У Швеції молодшим школярам повністю заборонять користуватись телефонами

У початкових класах шведських шкіл з наступного навчального року планують запровадити повну заборону на використання мобільних телефонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV4.

Заборона на мобільні телефони діятиме для школярів молодших класів у Швеції та поширюватиметься як на уроки, так і на перерви. Виключення можуть встановлювати директори шкіл.

Шведська міністерка освіти Сімона Могамссон вважає, що заборона має на меті підвищити концентрацію на навчанні та сприяти соціальній взаємодії серед учнів.

"Йдеться про те, щоб зосередитися на математиці, а не сидіти і гортати Tiktok, а на перервах насолоджуватися спілкуванням з друзями або грою в футбол", – сказала вона.

У Швеції вже зараз керівництво шкіл може встановлювати заборону на використання мобільних телефонів. За даними профспілки директорів шведських шкіл, вона діє у 80% закладів середньої освіти.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи. Приміром, у Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Франції збираються посилити заборону на використання мобільних телефонів учнями середньої школи, внаслідок чого школярам віком від 11 до 15 років заборонять мати при собі телефони протягом всього навчального дня.