Пісторіус: Німеччина почала передачу Україні нових систем Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.

Про це він заявив на початку засідання формату "Рамштайн" у вівторок, 9 вересня, у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів Україні, "Німеччина знаходиться в процесі постачання двох повних систем Patriot до України".

"Перші пускові установки вже передані Україні", – наголосив очільник Міноборони Німеччини.

Також він подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot".

"Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot", – додав він.

24 серпня стало відомо, що Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив тоді прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликаному на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн.