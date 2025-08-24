Норвегія виділяє близько $700 млн на системи ППО для України

Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду країни, пише "Європейська правда".

Як зазначається, системи протиповітряної оборони будуть поставлені з Німеччини до України.

"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них. Крім того, як зазначається, Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.

"Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Зараз, разом з Німеччиною, ми ще більше посилюємо наші зусилля", – заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько $500 млн.

Латвія оголосила, що долучиться на суму не менше $2 млн, але фінальна цифра ще узгоджується.