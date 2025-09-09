Зеленський поговорив з прем'єром Норвегії і побажав успіхів після перемоги на виборах
Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре привітав його партію з перемогою на виборах.
Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Президент зазначив, що привітав Стьоре із результатами виборів і побажав успіхів у подальшій роботі для людей Норвегії.
"Йонас висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії. Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки", – розповів також Зеленський.
Він додав, що разом із прем’єр-міністром вони скоординували наступні контакти.
Керівна коаліція на чолі Лейбористською партією Йонаса Гар Стьоре за результатами парламентських виборів забезпечила собі більшість у парламенті.
Після виборів Стьоре заявив, що Норвегія повинна й надалі здійснювати розвідку нафти й газу та залишатися надійним постачальником енергії для Європи.