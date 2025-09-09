Зеленский поговорил с премьером Норвегии и пожелал успехов после победы на выборах

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьёре поздравил его партию с победой на выборах.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что поздравил Стьоре с результатами выборов и пожелал успехов в дальнейшей работе для народа Норвегии.

"Йонас выразил соболезнования в связи с российскими ударами по нашим городам и общинам. Очень ценю такую солидарность и всю поддержку, которую мы получаем со стороны Норвегии. Для нас очень важно лидерство Норвегии в обеспечении безопасности", – рассказал также Зеленский.

Он добавил, что вместе с премьер-министром они скоординировали дальнейшие контакты.

Руководящая коалиция во главе с Лейбористской партией Йонаса Гар Стьоре по результатам парламентских выборов обеспечила себе большинство в парламенте.

После выборов Стьоре заявил, что Норвегия должна и в дальнейшем осуществлять разведку нефти и газа и оставаться надежным поставщиком энергии для Европы.