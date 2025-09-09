У Швеції міністерка охорони здоровʼя зомліла на пресконференції

Новопризначеній міністерці охорони здоровʼя Швеції Елізабет Ланн у вівторок стало зле під час першої пресконференції на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Під час розмови з журналістами у вівторок нова очільниця МОЗ Швеції заточилась і упала на підлогу.

Трансляція пресконференції на цьому перервалась, а Ланн вивели з зали під руки.

Через кілька хвилин міністерка повернулася.

"Це був не зовсім звичайний вівторок, і так може статися, коли у вас падає рівень цукру в крові", – прокоментувала Ланн.

Попередниця Ланн, Акко Анкарберг Юганссон, оголосила про відставку з посади міністра охорони здоровʼя Швеції у понеділок, пояснивши це бажанням попрацювати за межами політики.

У травні лідер ультраправої партії Португалії Chega Андре Вентура був доставлений до лікарні після того, як йому стало зле під час передвиборчого заходу.

У Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі.