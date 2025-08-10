У Сербії міністр переніс інсульт у прямому ефірі

У Сербії продовжує відновлюватися в лікарні міністр фінансів Дарко Глішич, який переніс інсульт в прямому ефірі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Blic.rs.

Під час інтерв'ю на сербському каналі TV Pink Дарко Глішичу стало погано, і трансляція була перервана. На записах, які поширили різні медіа, видно, що ведучі стурбовані станом міністра.

#6Ago 🇷🇸 El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 – QueTripaInforma (@QueTripaInforma) August 6, 2025

Мілош Вучевич, президент керівної партії SNS, у неділю відвідав Дарко Глішича в лікарні після того, як міністр переніс інсульт у вівторок, коли був гостем ранкової програми на телеканалі Pink.

Президент Александар Вучич також відвідував Глішича у четвер після того, як міністру зробили операцію.

"Глішич розмовляє, це ще не зовсім нормально, але це чудово, що він розмовляє. Він рухає правою рукою і правою ногою, що є великими змінами. Добре, що він може сказати, коли йому стало погано і як це сталося", – розповів Вучич.

Він зазначив, що пощастило, що Дарко Глішич переніс інсульт прямо в студії TV Pink, яка знаходиться недалеко від лікарні.

"На щастя, це сталося в Белграді, і це підводить нас до деяких інших речей, які я обговорював з міністром Златібором Лончаром, який, як і в мільйоні інших випадків для всіх звичайних і нормальних людей, зробив величезну роботу з цього питання – як вирішити питання екстрених служб у віддалених місцях", – сказав Вучич.

Нагадаємо, міністр фінансів Чехії Збінєк Станюра був змушений скасувати сходження на священну гору Радгошть, яке відбувалося в межах передвиборчої кампанії, після того, як йому стало погано.