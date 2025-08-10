Укр Рус Eng

У Сербії міністр переніс інсульт у прямому ефірі

Новини — Неділя, 10 серпня 2025, 14:10 — Іванна Костіна

У Сербії продовжує відновлюватися в лікарні міністр фінансів Дарко Глішич, який переніс інсульт в прямому ефірі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Blic.rs.

Під час інтерв'ю на сербському каналі TV Pink Дарко Глішичу стало погано, і трансляція була перервана. На записах, які поширили різні медіа, видно, що ведучі стурбовані станом міністра.

Мілош Вучевич, президент керівної партії SNS, у неділю відвідав Дарко Глішича в лікарні після того, як міністр переніс інсульт у вівторок, коли був гостем ранкової програми на телеканалі Pink.

Президент Александар Вучич також відвідував Глішича у четвер після того, як міністру зробили операцію.

"Глішич розмовляє, це ще не зовсім нормально, але це чудово, що він розмовляє. Він рухає правою рукою і правою ногою, що є великими змінами. Добре, що він може сказати, коли йому стало погано і як це сталося", – розповів Вучич.

Він зазначив, що пощастило, що Дарко Глішич переніс інсульт прямо в студії TV Pink, яка знаходиться недалеко від лікарні.

"На щастя, це сталося в Белграді, і це підводить нас до деяких інших речей, які я обговорював з міністром Златібором Лончаром, який, як і в мільйоні інших випадків для всіх звичайних і нормальних людей, зробив величезну роботу з цього питання – як вирішити питання екстрених служб у віддалених місцях", – сказав Вучич.

Нагадаємо, міністр фінансів Чехії Збінєк Станюра був змушений скасувати сходження на священну гору Радгошть, яке відбувалося в межах передвиборчої кампанії, після того, як йому стало погано.

