В Швеции министр здравоохранения потеряла сознание на пресс-конференции

Новоназначенной министру здравоохранения Швеции Элизабет Ланн во вторник стало плохо во время первой пресс-конференции на должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Во время беседы с журналистами во вторник новая глава Минздрава Швеции затонула и упала на пол.

Трансляция пресс-конференции на этом прервалась, а Ланн вывели из зала под руки.

Через несколько минут министр вернулась.

"Это был не совсем обычный вторник, и так может случиться, когда у вас падает уровень сахара в крови", – прокомментировала Ланн.

Предшественница Ланн, Акко Анкарберг Юганссон, объявила об отставке с поста министра здравоохранения Швеции в понедельник, объяснив это желанием поработать за пределами политики.

В мае лидер ультраправой партии Португалии Chega Андре Вентура был доставлен в больницу после того, как ему стало плохо во время предвыборного мероприятия.

В Сербии министр финансов Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире.