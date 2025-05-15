У Португалії лідеру ультраправих стало зле на передвиборчому заході

У Португалії лідер ультраправої партії Chega ("Досить") Андре Вентура був доставлений до лікарні після того, як йому стало зле під час передвиборчого заходу, за кілька днів до дострокових виборів в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

42-річний Вентура брав участь у заході в місті Одеміра на півдні Португалії і відчув себе зле.

Політика доставили до лікарні каретою швидкої допомоги. Деталей про його стан здоров’я наразі не повідомляють.

Це вже другий випадок за цей тиждень, коли Вентура почувався зле під час передвиборчих заходів.

У вівторок ввечері йому допомогли зійти зі сцени під час виступу після спазму стравоходу, спричиненого стрибком артеріального тиску та стресом.

У неділю, 18 травня, в Португалії відбудуться треті дострокові вибори за трохи більше ніж три роки після того, як у березні парламент проголосував за вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Луїша Монтенегру.

Останні опитування показують, що Chega, ймовірно, залишиться третьою за чисельністю фракцією в парламенті.

Лідерство в опитуваннях зберігає керівний правоцентристський Демократичний альянс Португалії (ДА).

Повідомляли також, що прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру та лідер опозиції Педру Нуну Сантуш скасували теледебати, заплановані на вечір понеділка, через масштабне відключення електроенергії по всій країні.