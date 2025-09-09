Німецькі ультраправі поклали на Україну відповідальність за посилення обстрілів РФ

Співлідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хруппала звинуватив Україну в значному збільшенні кількості російських атак на Київ після зустрічі президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Перед засіданням парламентської групи "АдН" у Бундестазі, коментуючи зростання російських обстрілів України, Хруппала відповів: "Ну, яке їхало, таке здибало".

(У своїй відповіді він використав вираз "sowas kommt von sowas", який буквально перекладається як "щось, подібне до цього, походить від чогось, подібного до цього").

Хоча Хруппала не уточнив, що має на увазі, в останні дні Україна посилила удари по російських нафтопереробних заводах.

Співлідер "Альтернативи для Німеччини" додав, що війна в Україні продовжує ескалацію, і це слід засуджувати, і звинуватив ЄС у тому, що той сприяє ескалації військовою допомогою Києву.

Коли Хруппалу спитали, наскільки розчарований він Путіним, бо через три тижні після його зустрічі з Трампом не відбулось жодного прогресу у вирішенні війни в Україні, той відповів, що "не ясно, чи нічого не відбулося".

Заява співголови "АдН" пролунала у день, коли Росія скинула авіабомбу на селище Ярова на Донеччині, убивши щонайменше 24 людини.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Україна інформує міжнародних партнерів про вбивство Росією людей у Яровій та очікує рішучої реакції.