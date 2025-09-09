Україна вимагає рішучої реакції партнерів на вбивство Росією понад 20 людей у Яровій

Україна інформує міжнародних партнерів про вбивство Росією 21 людини у селищі Ярова в Донецькій області та очікує рішучої реакції.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у вівторок в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Міністр повідомив, що щонайменше 21 цивільна особа загинула і понад два десятки були поранені внаслідок варварського прямого російського удару авіабомбою по звичайних людях, які стояли в черзі за пенсіями в селищі Ярова в Донецькій області.

"Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ негайно висловитися й діяти. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, із закликом вжити заходів", – закликав міністр закордонних справ.

Наразі Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про деталі цього злочину.

"І ми очікуємо на потужні реакції. Російські злочинці мають постати перед правосуддям за цей та інші злочини. Російська пропаганда заявляє, що нібито "рятує" людей на Донеччині, але насправді вона скидає потужні авіабомби на тих, хто прийшов отримати пенсії. Росія несе лише смерть, жах і руйнування", – написав Сибіга.

Президент Володимир Зеленський повідомив 9 вересня, що російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям, за попередньою інформацією, загинули понад 20 людей.

7 вересня Сибіга заявив, що атака РФ на українські міста з використанням рекордної кількості дронів вимагає рішучої реакції з боку партнерів Києва.