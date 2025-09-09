Солидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хруппала обвинил Украину в значительном увеличении количества российских атак на Киев после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Перед заседанием парламентской группы "АдН" в Бундестаге, комментируя рост российских обстрелов Украины, Хруппала ответил: "Ну, за что боролись, на то и напоролись".

(В своем ответе он использовал выражение "sowas kommt von sowas", которое буквально переводится как "что-то, подобное этому, происходит от чего-то, подобного этому").

Хотя Хруппала не уточнил, что имеет в виду, в последние дни Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Солидер "Альтернативы для Германии" добавил, что война в Украине продолжает эскалацию, и это следует осуждать, и обвинил ЕС в том, что тот способствует эскалации военной помощью Киеву.

Когда Хруппалу спросили, насколько он разочарован Путиным, потому что через три недели после его встречи с Трампом не произошло никакого прогресса в решении войны в Украине, тот ответил, что "не ясно, ничего ли не произошло".

Заявление сопредседателя "АдН" прозвучало в день, когда Россия сбросила авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области, убив по меньшей мере 24 человека.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина информирует международных партнеров об убийстве Россией людей в Яровой и ожидает решительной реакции.