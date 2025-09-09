В ЕС раскрыли, какие страны получат 150 млрд евро кредита в рамках программы SAFE

Кредиты на оборонные проекты в рамках программы Европейской комиссии SAFE получат в общей сложности 19 государств-членов, среди них наибольшую сумму выделили Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные на сайте Европейской комиссии.

Наибольшую сумму средств по механизму SAFE должна получить Польша – 43,7 миллиарда евро, то есть почти треть от общей суммы в 150 миллиардов евро.

В первую пятерку вошли также Румыния (16,7 миллиарда евро), Франция и Венгрия (по 16,2 миллиарда евро) и Италия (14,9 миллиарда евро).

Остальные государства-члены ЕС, чьи запросы на финансирование были одобрены, получат от 8,3 миллиарда евро (Бельгия) и меньше. Наименьшую сумму выделят Дании – почти 47 миллионов евро.

На этом этапе государства должны подготовить планы инвестирования кредитных средств в рамках SAFE до конца ноября 2025 года, после чего в начале 2026-го начнется их выплата.

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

