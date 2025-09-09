Австрія: безробітному загрожувала вʼязниця за двотижневий відпочинок за кордоном

31-річного безробітного чоловіка з австрійської землі Верхня Штирія судили за шахрайство після того, як він не задекларував двотижневий візит до Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Heute.

Чоловік іранського походження зареєструвався як безробітний в Австрії, що дало йому право на соціальні виплати, але також зобовʼязало повідомляти про поїздки за кордоном.

На суді чоловік заявив, що на початку року вирушив у Грецію до тітки, оскільки "був у поганому психічному стані" після тримання під вартою за напад.

Він не повідомив Державну службу зайнятості Австрії (AMS) про цю поїздку, тому проти нього порушили провадження за підозрою у шахрайстві.

Опікунка 31-річного на суді сказала, що також не знала про його поїздку до Греції заздалегідь. Сам чоловік казав, що не був у курсі вимоги повідомляти про візит за кордон.

У результаті суд визнав чоловіка винним і присудив йому два місяці умовного увʼязнення. Але вирок скасували, оскільки з початку розслідування він знайшов роботу.

