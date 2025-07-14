Експремʼєра Косова засудили за шахрайство з державними коштами

Колишнього прем'єр-міністра Косова Агіма Чеку разом із девʼятьма іншими визнали винними у фальсифікації списків ветеранів війни з метою отримання соціальних виплат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Суд Приштини засудив десятьох фігурантів справи про привласнення державних коштів до одного року ув'язнення, скасувавши виправдальний вирок 2021 року.

Вирок, який ще може бути оскаржений, буде виконано через 15 днів після набуття ним чинності.

Спеціальна прокуратура Косова у 2018 році звинуватила дванадцятьох людей, включно з експремʼєром Чеку, у фіктивному оформленні тисячам людей статусу ветерана війни 1990-х років задля отримання виплат.

За даними слідства, дії підсудних завдали бюджету Косова збитків на суму понад 88 мільйонів євро.

У лютому 2021 року суд першої інстанції в Приштині виправдав усіх підсудних, але вже через рік справу відправили на повторний розгляд.

Агім Чеку, колишній польовий командир Армії визволення Косова, очолював косовський уряд у 2006-2008 роках – ще до того, як Міжнародний суд ООН підтвердив суверенітет країни.

Нагадаємо, у Гаазі з 2023 року судять колишнього президента Косова Хашима Тачі, звинуваченого у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

У квітні у Приштині почався суд над трьома чоловіками, яким інкримінують причетність до стрілянини в селі Банська біля кордону із Сербією та вбивство поліцейського у вересні 2023 року.