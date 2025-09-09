Австрия: безработному грозила тюрьма за двухнедельный отдых за границей

31-летнего безработного мужчину из австрийской земли Верхняя Штирия судили за мошенничество после того, как он не задекларировал двухнедельный визит в Грецию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Heute.

Мужчина иранского происхождения зарегистрировался как безработный в Австрии, что дало ему право на социальные выплаты, но также обязало сообщать о поездках за границу.

На суде мужчина заявил, что в начале года отправился в Грецию к тете, поскольку "был в плохом психическом состоянии" после содержания под стражей за нападение.

Он не сообщил Государственную службу занятости Австрии (AMS) об этой поездке, поэтому против него возбудили дело по подозрению в мошенничестве.

Опекунша 31-летнего на суде сказала, что также не знала о его поездке в Грецию заранее. Сам мужчина говорил, что не был в курсе требования сообщать о визите за границу.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум месяцам условного заключения. Но приговор отменили, поскольку с начала расследования он нашел работу.

