Прем'єр Франції подав Макрону заяву про відставку

У Франції Франсуа Байру, чий уряд напередодні отримав вотум недовіри у парламенті, подав заяву про відставку президенту Емманюелю Макрону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Байру у вівторок прибув до Єлисейського палацу, щоб подати главі держави заяву про відставку. Він перетнув ворота президентської резиденції на своєму службовому автомобілі незадовго до 13:30 за місцевим часом.

Згодом Байру покинув Єлисейський палац після подання заяви про відставку Макрону. Він повернувся до будівлі уряду, де займатиметься поточними справами до призначення нового прем'єр-міністра.

Національна асамблея Франції в понеділок прогнозовано провалила голосування за вотум довіри уряду Франсуа Байру, що означає відставку премʼєра та міністрів.

Очікується, що Макрон призначить наступника Байру найближчими днями.

За даними ЗМІ, Макрон наближається до призначення міністра збройних сил країни Себастьєна Лекорню наступним прем'єр-міністром.