У Німеччині вважають, що невідомі дрони шпигували за критичною інфраструктурою

Німецька влада вважає, що невідомі безпілотники минулого тижня навмисно пролетіли над критичними об'єктами інфраструктури.

Про це йдеться у публікації Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, німецька влада розслідує підозру про те, що БпЛА навмисно пролетів над важливими об'єктами критичної інфраструктури у землі Шлезвіг-Гольштайн наприкінці минулого тижня, щоб обстежити їх.

Зокрема, дрон пролетів над електростанцією, університетською лікарнею Кіля і над будівлею уряду землі.

Згідно з внутрішньою запискою, минулого четвера, незабаром після 21 години, над територією заводу концерну Thyssenkrupp літали спершу два невеликих дрони. Після цього над університетською клінікою було помічено "групу дронів з головним дроном".

Незабаром після 22 години подібна група з'явилася над прибережною електростанцією та над Північно-Східним каналом.

Пізніше над Кільською затокою було помічено великий стаціонарний дрон та кілька невеликих літаючих об'єктів. За інформацією з кіл безпеки, над будівлею Landeshaus Kiel, де розташована штаб-квартира парламенту землі, також пролетіла група дронів. Крім того, група дронів, очевидно, стежила за нафтопереробним заводом Heide, який, серед іншого, постачає гас до аеропорту Гамбурга.

У внутрішній записці зазначено, що поліція землі, спостерігаючи за дронами, помітила, що вони літали паралельними траєкторіями – очевидно, для точного вимірювання об'єктів на землі.

Після інциденту уряд землі висловлювався дуже стримано. Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштайну Забіне Зюттерлін-Ваак повідомила, що влада проводить розслідування за підозрою у шпигунстві, але не назвала жодних подробиць і не вказала маршрут польоту дронів над об'єктами критичної інфраструктури.

На початку тижня Міністерство внутрішніх справ Німеччини також не надало жодних подробиць.

Виявлення дронів над Шлезвіг-Гольштайном не було єдиним інцидентом, пов'язаним з безпекою, що стався минулого тижня.

За інформацією видання, у четвер підозрілі дрони також були виявлені над військовою базою Заніц у Мекленбурзі-Передній Померанії. Наступного дня подібний інцидент стався над командуванням ВМС у Ростоку.

Після кількох інцидентів із дронами в Німеччині та Європі німецький уряд розглядає можливість дозволити збройним силам збивати безпілотники за певних умов.