На півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів

Над Шлезвіг-Гольштейном – землею на півночі Німеччини – у пʼятницю було помічено кілька безпілотників, у звʼязку з чим місцева влада розпочала розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

За словами міністерки внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейну Сабіни Зюттерлін-Вак, у звʼязку з фіксуванням невідомих безпілотників було розпочате розслідування за підозрою у шпигунстві.

Вона додала, що МВС землі перебуває в "інтенсивному і постійному діалозі" з федеральним урядом і Бундесвером, а земельна поліція посилює захист від безпілотників у координації з іншими північними німецькими землями.

Сабіни Зюттерлін-Вак не уточнила, скільки безпілотників було помічено і де саме.

"Звичайно, ми в Шлезвіг-Гольштейні також розслідуємо кожну підозру в шпигунстві і саботажі в цій справі і залишаємося дуже пильними в цій сфері", – сказала посадовиця.

У Шлезвіг-Гольштейні вже сталося кілька інцидентів за участю безпілотників. На початку вересня спецпідрозділи поліції обшукали вантажне судно на Кільському каналі, яке, за підозрами, слугувало базою для польотів безпілотників.

У серпні 2024 року в землі також було зафіксовано численні незаконні польоти безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури.

Подібні інциденти з дронами стали відбуватись усе частіше в останні тижні. Серед іншого, останніми ночами безпілотники також кілька разів були помічені над Данією.