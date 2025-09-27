У Німеччині хочуть дозволити збивати дрони за певних умов

Після кількох інцидентів із дронами в Німеччині та Європі німецький уряд розглядає можливість дозволити збройним силам збивати безпілотники за певних умов.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

За інформацією видання, міністр внутрішніх справ Александр Добріндт планує відповідний закон, який регулюватиме повноваження щодо польотів безпілотних літальних апаратів.

Як довідались у Bild, збройним силам буде дозволено вживати збройних заходів, якщо дрон становить безпосередню загрозу для життя людей або важливої інфраструктури, а інші заходи захисту є недостатніми.

У таких кризових ситуаціях, згідно з інформацією, право прийняття рішень перейде до Міністерства оборони.

Напередодні стало відомо, що на півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів. Зокрема, над Шлезвіг-Гольштайном помітили кілька безпілотників, у звʼязку з чим місцева влада розпочала розслідування.

Подібні інциденти з дронами стали відбуватись усе частіше в останні тижні, зокрема у Данії. Деталі читайте у статті: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО